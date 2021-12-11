تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر والأردن اليوم

تردد قناة أون تايم سبورتس، يخوض منتخب مصر مباراة مهمة أمام نظيره الأردني، اليوم السبت، الموافق الـ11 من ديسبر 2021، في الدورب ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

تردد قناة أون تايم سبورتس

وتنطلق مباراة مصر والأردن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ6 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ7 بتوقيت الامارات العربية المتحدة وتنقل عبر تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات بشكل مجاني.

تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل المواجهة المرتقبة بين مصر والأردن اليوم، حيث حصلت على حقوق بث المباراة، ويمكن استقبالها عبر ترددات القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

ويتساءل الجمهور العاشق للكرة المصرية والعربية عن تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات من اجل مشاهدة مباراة مصر والأردن المقرر لها اليوم بشكل مجاني.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام تردد قناة أون تايم سبورتس الناقل لمباراة مصر والأردن في الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 في السطور التالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس 2021

يمكن الحصول على تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات من خلال التردد 10853 ومعامل ترميز 27500 في حين يكون الاستقطاب أفقس، وبمعال تصحيح الخطأ 5/6، لمشاهدة باراة مصر والأردن.

تردد قناة أون تايم سبورتس وموقف المنتخب

وتأهلت مصر إلى الدور ربع النهائي كأول مجموعتها على حساب الجزائر الذي سيلاقي المرب اليوم في مباراة مبكرة، بينما تنقل مباراة المنتخب الوطني عبر تردد قناة أون تايم سبورتس بشكل مجاني.