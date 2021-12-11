157.5 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر في الصين



تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيس الصيني- قيد الاستخدام الفعلي- تريليون يوان، نحو (157.49 مليار دولار) خلال العام الجاري.



وصرح قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر افتراضي، أنه خلال العقدين الماضيين منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، حققت البلاد تقدما ملحوظا في استخدام الاستثمار الأجنبي.



وقال قاو إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ إجماليها 999.98 مليار يوان في 2021، بزيادة قدرها 157.7 في المائة من 338 مليار يوان تم تسجيلها في 2001.



وأشار إلى أن الصين ستعمل على تقصير القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر بعد أن أتى ثماره، وتسهيل الخدمات للمؤسسات والمشاريع ذات التمويل الأجنبي، وتعزيز بيئة أعمال قائمة على القانون ودولية وملائمة لتقاسم فرصها في السوق على الصعيد العالمي.



يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه احتياطي النقد الأجنبي الصيني إلى 3.2224 تريليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 4.8 مليار دولار عن الشهر السابق.



وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن الحجم ارتفع 0.15 في المائة، عن نهاية (أكتوبر)، وأوضح وانج تشون ينج؛ نائب المدير والمتحدث باسم الهيئة، أن التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني ظل نشطا رغم الجائحة، وكان تدفق رأس المال عبر الحدود مستقرا إلى حد كبير في (نوفمبر).



وعزا المتحدث الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي إلى الآثار المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول. وقال وانج، إنه مع عودة ظهور جائحة كورونا، يواجه تعافي الاقتصاد العالمي عديدا من الشكوك مع تقلبات السوق المالية الدولية.



مع ذلك، أضاف أن جهود الصين المنسقة في مكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والاستئناف المستدام للعمليات الاقتصادية تساعد على الحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام.

واقترحت مؤسسة أبحاث بارزة تابعة للدولة في الصين أن يكون المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل "أكثر من 5 في المائة" في ظل تباطؤ النمو الحالي.



وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية، فإن لي شويسونج الباحث الاقتصادي في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، أشار إلى استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام كأسباب لتباطؤ النمو خلال المناقشات السنوية للسياسة الاقتصادية الصينية في العام المقبل داخل الحزب الحاكم.



وأضاف لي شويسونج أن هذا المعدل المستهدف سيتيح مساحة للمناورة تسمح لكل الأطراف المعنية بالتركيز على تشجيع الإصلاح والابتكار لتحقيق نمو عالي الجودة.



وتستهدف الصين تحقيق نمو "أكثر من 6 في المائة" خلال العام الحالي، حسب "الألمانية".

قال رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانج خلال اجتماع مع رؤساء منظمات الأعمال الكبرى في الصين: إنه واثق بتحقيق مستهدفات العام الحالي.



وأضاف أن "الاقتصاد الصيني مرن ولديه الإمكانات. والصين قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية قصيرة المدى والمحافظة على تنمية اقتصادية مستقرة وجيدة على المدى الطويل".



كما أوصى خبراء الاقتصاد في أكاديمية العلوم الاجتماعية بأن يكون معدل التضخم المستهدف للعام المقبل في حدود 3 في المائة وعجز الميزانية في حدود 3 في المائة والوظائف الجديدة، التي سيتم توفيرها في المدن في حدود 11 مليون وظيفة.



وفي سياق الشأن الصيني، استقبلت منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين 170 مليون سائح خلال الفترة منذ بداية العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع تسجيل عائدات سياحة 129.4 مليار يوان (20.4 مليار دولار).



وزادت عائدات السياحة 16.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة المذكورة، وفقا لمديرية الثقافة والسياحة الإقليمية.



وخلال هذه الفترة، جرى تنفيذ إجمالي 127 مشروعا للبنية التحتية الثقافية والسياحية ممولة من الحكومة، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 9.7 مليار يوان.



وقال ليو تشيوان، نائب رئيس المديرية "إن المنتجات السياحية الوفيرة عالية الجودة، والتنمية النشطة للأعمال التجارية الجديدة، مثل خدمة الاستضافة في المنازل، عززت بشكل فعال الاستهلاك السياحي".



وشهدت صناعة السياحة في شينجيانج سمات واتجاهات جديدة، حيث اكتسبت عديدا من أماكن الإقامة ذات الطابع الثقافي، وأماكن الإقامة، التي توفر مشاهدة السماء المتلألئة بالنجوم، ومواقع التخييم للسياحة ذاتية القيادة، فضلا عن عديد من العروض السياحية وأسواق التراث غير المادي، اكتسبت شعبية بين السياح، وفقا لـ "ليو".



ومن أجل إثراء السياحة الشتوية، سيقام نحو 1500 نشاط ثقافي ورياضي وسياحي في شينجيانج هذا العام، حسب المديرية.