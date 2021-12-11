كشف لغز مقتل سعاد حسني يضعها على صدارة "البحث"

سعاد حسني، واحدة من أجمل الوجوه والمواهب الفنية التي قلما يجود الزمان بمثلها، فهي "السندريلا" كما لقبها محبوها وكبار النقاد، فهي كانت مرحة ومتنوعة ما جعلها فنانة متكاملة.

سعاد حسني

خطفت سعاد حسني قلوب محبيها بإطلالتها الرقيقة وصوتها العذب وأداءها المرح، الذي يشعرك وكأنك تشاهد فراشة تطير أمامك في مشهد يجعلك سعيدا مستمتعا بما تقدمه.

سعاد حسني "السندريلا"

وتعتبر سعاد حسني من أجمل الوجوه التي عرفتها السينما المصرية والعربية، بل شاركت في بعض الأعمال الخارجية، وشاركت كبار النجوم وتفوقت على الجميع بفضل موهبتها النادرة.

قدرات سعاد حسني الفنية

جمعت سعاد حسني بين قدراتها المتنوعة في التمثيل والغناء والاستعراض، خفتها المعتادة وإطلالتها التي لن تجد مثيلها، جعلت الكاميرات تلهث وراءها، وما هم اكبر من الكاميرات "لصوص" الإنسانية.

صدمة جمهور سعاد حسني

عانى جمهور السندريلا سعاد حسني من صدمة كبيرة وقتما سمع أنباء عن "انتحارها" في ظروف غامضة، لتثار الشكوك حول تلك القضية لسنوات، قبل أن يخوض مغامرة كشف الحقيقة الفنان الجميل سير صبري والذي كشف المستور وبين للجميع أنها ماتت "مقتولة".

سعاد حسني والشائعات

وطاردت سعاد حسني الشائعات حية وميتة، ومن أكثر شهرة وحضورا منها، وهي التي خطفت قلوبنا ولاتزال بأعمالها التي لا تنسى "أميرة حبي أنا" و"خلي بالك من زوزو"، وغيرها من عشرات الأعمال التي جعلتها فتاة أحلام الكثيرون رغم رحيلها.

سعاد حسني تعود للواجهة من جديد

وتصدرت الراحلة سعاد حسني اليوم السبت محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بعدما تحدث الملحن العراقي هلكوت زاهر، أحد أصدقائها المقربين عنها في حوار مع نزار الفارس.

سعاد حسني ماتت مقتولة

وأكد الملحن العراقي هلكوت زاهر، أن سعاد حسني قُتلت مستبعدًا أي احتمالية لانتحارها، قائلا إنها كانت في طريقها للعودة إلى مصر، وتحديدًا شرم الشي، من أجل استكمال علاجها وكانت معنوياتها مرتفعة جدا.

أعمال اتفقت عليها سعاد حسني

وفجر هلكوت زاهر مفاجأة عن الراحلة سعاد حسني عندما أكد أنها وافقت قبل موتها على ثلاثة أعمال فنية، وهو ما كشفه له خلال مكالمة هاتفية قبل مقتلها بثلاثة أيام معه.

سعاد حسني نوت الرجوع قبل مقتلها

وقال الملحن الشهير إن سعاد حسني اتفقت على أحدها مع أحمد زكي، لافتا أنه كان سيتعاون معها في عمل فني يشارك به بمهنته كملحن، مضيفًا أن سعاد حسني كانت ترغب أن يشارك الفنان هنيدي في هذا العمل الفني.

"وأوضح نادية يسري على علم بكل شيء"

وأوضح الملحن هلكوت زاهر أن نادية يسري على علم بمقتل سعاد حسني التي كانت تنوي كتابة قصة حياتها في صورة مذكرات، والتي كانت ستفضح أسرارا كثيرة، حيث بدأت فعليا في كتابتها واختارت شخصصا لكتابة مذكراتها.