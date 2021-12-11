رولز رويس: الطائرة الكهربائية تمكنت من اجتياز أقصى سرعة لها

أعلنت شركة رولز رويس الأسبوع الماضي أن الرقم القياسي العالمي لأسرع سرعة طائرة كهربائية تم كسره بواسطة طائرة (Spirit) من رولز رويس. إليك التفاصيل من منصة تداول الأسهم إيفست.

الطائرة الكهربائية تجتاز السرعة القصوى

وصلت طائرة رولز رويس الكهربائية إلى 345.4 ميلًا في الساعة يوم الثلاثاء، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق بمقدار 132 ميلًا في الساعة، وذلك وفقًا لشركة الفضاء والتكنولوجيا - المنفصلة عن ماركة السيارات الفاخرة المملوكة لشركة BMW.

وفي بيان صحفي لها أشارت الشركة: "نعتقد أن طائرتنا الكهربائية بالكامل من طراز (Spirit) هي أسرع طائرة كهربائية بالكامل في العالم، مسجلة ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة".

وأضافت الشركة "لقد تم دفع الطائرة في قيادتها القياسية من خلال مجموعة نقل الحركة الكهربائية (التي تزيد عن 500 حصان) وأكبر حزمة بطارية دفع كثافة تم تجميعها في الفضاء على الإطلاق."

جدير بالذكر أنه تم إنشاء هذه الطائرة بهدف أن تكون الأسرع على الإطلاق.

وفق موقع يقين ، فلقد حطمت الشركة رقمًا قياسيًا بسرعة هذه الطائرة، مؤكدة أن "الشيء الرئيسي في تحطيم الرقم القياسي، يتعلق بإظهار مدى سرعة هذه التكنولوجيا." حيث أن تحطيم الرقم القياسي يوفر أيضًا "بيانات مهمة عن الطاقة الكهربائية وأنظمة الدفع المستقبلية لدينا لحركة الهواء في المناطق الحضرية بالكامل وطائرات الركاب الكهربائية الهجينة" وذلك وفقًا لما أوضحه بيان الشركة.

ما هو مستقبل أرباح وعائدات الشركة؟

لقد عانت شركة رولز رويس لسنوات كثيرة من انخفاض في العائدات والأرباح، لكن ما هو المستقبل الذي ينتظرها في هذا الصدد؟

وفقًا للتقرير السنوي للشركة لعام 2020، شكلت إيرادات أعمالها في مجال الطيران المدني 42٪ من إيرادات المجموعة العام الماضي.

حيث يقوم هذا القسم بتصنيع وبيع محركات الطائرات للمصنعين.

جدير بالذكر أنه لا تحقق الشركة ربحًا على كل وحدة مباعة. بدلًا من ذلك، تبيع الوحدات بسعر التكلفة وتجني الأموال من عقد الخدمة اللاحق، والذي يتعين على المشترين شرائه، إذ تتطلب محركات الطائرات الصيانة بعد عدد محدد من ساعات الطيران.

مع عودة الطيران بشكل تدريجي إلى العمل، فإن الكثير من شركات الطيران ترغب الآن بشراء طائرات جديدة، مما يفتح السوق أمام شركة رولز رويس.