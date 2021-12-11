ميناء دمياط: استقبال 22 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 سفينة.





وذكر بيان صادر، اليوم السبت، عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط; أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و295 طناشملت 8500 طن يوريا و2295 طن كلوريد الايثلين و4500 طن فوسفات.





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و397 طنا شملت 3 آلاف طن حديد و10 آلاف طن ذرة و8424 طن قمح و2024 طنفول و3275 طن عدس و4174 طن سكر و2000 طن كسب صويا و2500 طن فول صويا.





وأضاف البيان; أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 112 حاوية مكافئة شملت خضراوات ( بطاطس وبطاطا وخرشوف وملوخيةوبازلاء وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ريحان وبقدونس وزيتون وكتان وبردقوش وبرسيم وبصل وقطن ) وفواكه ( بلح وفراولةوبرتقال ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الأمارات وقطر والجزائر ولبنان والسعوديه وأسبانيا وأمريكا والصين وبنجلاديش وسلوفينياوسريلانكا وكوريا الجنوبية.





وتابع البيان; أن عدد الحاويات الواردة بلغ 11 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت بلغ 1219 حاوية مكافئة.





وأشار البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 134 ألفا و308 أطنان; بينما بلغ رصيد القمح في مخازنالقطاع الخاص 96 ألفا و304 أطنان.





كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبنى سويف; بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3717 شاحنة.