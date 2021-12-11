ننشر الأماكن المستفيدة من البرنامج الصحي لرعاية كبار السن

تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية، العديد من الخدمات الطبية لكبار السن لمن هم فوق سن 65 عامًا، في إطار برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، والذي انطلق في الأول من شهر أكتوبر الماضي، أشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق ال 65 عامًا، وذلك من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، من خلال 401 وحدة ومركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بالمحافظات المستفيدة، كمرحلة أولى.

المحافظات المستفيدة من البرنامج الصحي لرعاية كبار السن

وأوضحت الصحة، أن البرنامج يتسفيد به سكان21 محافظة، ويقدم خدمة صحية للأشخاص من عمر 65 عاما فأكثر بالمجان في جميع محافظات الجمهورية ماعدا محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل «الأقصر، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، وجاءت قائمة المحافظات المستفيدة على النحو التالي:

ـ محافظة القاهرة.

ـ محافظة الإسكندرية.

ـ محافظة أسيوط.

ـ محافظة البحر الأحمر.

ـ محافظة البحيرة.

ـ محافظة بني سويف.

ـ محافظة شمال سيناء.

ـ محافظة الجيزة.

ـ محافظة الدقهلية.

ـ محافظة دمياط.

ـ محافظة سوهاج.

ـ محافظة الشرقية.

ـ محافظة الغربية.

ـ محافظة الفيوم.

ـ محافظة القليوبية.

ـ محافظة قنا.

ـ محافظة كفر الشيخ.

ـ محافظة مطروح.

ـ محافظة المنوفية.

ـ محافظة المنيا.

ـ محافظة الوادي الجديد.

الخدمات الصحية التي يقدمها البرنامج الصحي لرعاية كبار السن

وأشارت الوزارة إلى حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن والتي تتضمن:

ـ الكشف الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي.

ـ أمراض الجهاز الهضمي.

ـ وسوء التغذية «الأنيميا، السمنة».

ـ التقييم النفسي والتغذوي.

ـ خدمات الفحص الإكلينيكي العام.

ـ حساب مؤشر كتلة الجسم.

ـ فحوصات النظر.

ـ فحوصات الفم والأسنان.

ـ فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول.

ـ وظائف الكلى.

ـ تحليل سكر الدم العشوائي.

ـ إجراء فحوصات رسم القلب.

ـ الموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابعت وزارة الصحة: البرنامج الصحي لرعاية كبار السن يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلًا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث أوقات تناول الوجبات، والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.