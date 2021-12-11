الفلبين تقترض 600 مليون دولار من البنك الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم قرض بقيمة 600 مليون دولار لمساعدة الفلبين في متابعة تنفيذ إصلاحات لدعمالاستثمارات والتعافي الاقتصادي بالبلاد، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. وقال البنك إن من بين الإصلاحات التي سوف يدعمهاالقرض الجديد تعديلات لقانون تحرير البيع بالتجزئة، بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة القيام بالأعمال التجارية وتوسيعخدمات النطاق العريض.


 

وأضاف البنك في بيان "الفلبين متخلفة عن نظرائها في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة،بما في ذلك قطاع التجزئة". ويتوقع البنك أن تؤدي الإصلاحات إلى تكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب.

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