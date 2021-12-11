عاجل.. منتخب مصر يضرب موعدًا ناريًا مع تونس في نصف نهائي كأس العرب

تأهل منتخب مصر الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في قطر، وذلك بعد فوزه الصعب والثمين على نظيره المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة العربية.

مصر تتأهل إلى نصف النهائي

افتتح المنتخب الأردني التسجيل في الدقيقة 12 عبر يزن النعيمات من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمي الفراعنة، والذي لم يستطع أن يفعل لها أي شيء يذكر.

وعادل منتخب صمر النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، عبر مروان حمدي، والذي وصلته كرة عرضية رائعة من أحمد السيد زيزو لعبها بشكل رائع في الشباك الأردنية.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن البديل أحمد رفعت من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 100، مُعلنًا تقدم المنتخب المصري في النتيجة الإجمالية 2-1، وأضاف مروان داود الهدف الثالث في الدقيقة 119.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي جديد ليًُطلق حكم المباراة صافراته معلنًا تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي لمواجهة المنتخب التونسي المتأهل سلفًا على حساب نظيره العُماني.