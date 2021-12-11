مصدر يجيب.. هل يضم الأهلي صفقات جديدة في يناير ؟

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تعاقد الأحمر مع صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية بناء على طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

مصير صفقات الأهلي

وأكد المصدر أن الأهلي حسم ملف الصفقات الجديدة ومصير الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وتابع المصدر أن الأهلي استقر على رحيل محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، في يناير المقبل بناء على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأكمل المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يتدرب بشكل طبيعي، وإدارة النادي متعاطفة مع اللاعب لكنها لا تستطيع فرض بقائه على المدرب الجنوب إفريقي.

وبشأن الصفقات الجديدة أوضح المصدر أنه لا توجد صفقات جديدة للأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لأن النادي ليس بحاجة لصفقات.

