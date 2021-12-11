"النقد الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد المغربي إلى 6.3% في 2021

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يتعافى، مع توقع نمو يصل إلى 6.3 في المائة في العام 2021، مشيرا إلى أن هذاالتعافي يجب أن يستمر في السنوات المقبلة رغم آثار جائحة كوفيد-19.





وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر حتى10 ديسمبر، إنه "بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربييتعافى".



وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي "استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020" والذي سببته جائحةكوفيد-19.





وأضاف في بيان أن "هذا الأداء مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية،وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف"، وفقا لـ "الفرنسية".





وبعد انكماش قدره 6.3 في المائة في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المائة في 2021، وهومن أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3 في المائة في العام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشيرإلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط".



ويأمل الصندوق في إجراء "إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط"، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهوميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.





وصنف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولاتالعامة ونظام التعليم، على أنها "أولويات".



وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، إلى تقليص الفوارقالاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.



ويبقى معدل البطالة مرتفعا في البلاد، إذ يقترب من 13 في المائة حسب البنك المركزي.