عرض مفاجىء.. هازارد مطلوب في الدوري الإنجليزي

هازارد
هازارد
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي تقدم بعرض مفاجئ من أجل التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تقارير صحفية إسبانية أن وست هام يونايتد الإنجليزي تقدم بعرض تبلغ قيمته 21 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع إيدين هازارد.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد رفض العرض على الفور، حيث رأت إدارة الملكي أن العرض لا يرقى لطموحاتها لتقرر رفضه على الفور بعد التعاقد مع النجم البلجيكي منذ عامين من تشيلسي مقابل 89 مليون إسترليني.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هازارد البالغ من العمر 30 عاما عانى من كثرة إصاباته داخل ريال مدريد، حيث لم يقدم مع الملكي أي شيء يذكر حتى الآن مما أدى إلى خروجه من الإيطالي كارلو أنشيلوتي حسابات المدير الفني للفريق.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه على مدار موسمين ونصف لم يظهر النجم البلجيكي في التشكيلة الأساسية لريال مدريد سوى في 25 مباراة في الدوري الإسباني وهو ما لا يتناسب مع أغلى لاعب في تاريخ الملكي.
 

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