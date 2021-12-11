ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع هالاند



كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني اتخذ قراره بشأن التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند صرح مؤخرًا أنه هناك 4 وجهات محتملة للنجم النرويجي في الموسم المقبل، وهي: ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرفض فكرة المخاطرة باستقرار الفريق من أجل التعاقد مع هالاند وأنه لن يرتكب أي تصرف جنوني في صفقة هالاند يكسر استقرار الرواتب في صفوف الملكي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة هالاند ستكلف ناديه الجديد 400 مليون يورو بالنظر إلى القيمة المتوقعة للانتقال بجانب راتب النجم النرويجي لمدة 5 مواسم مقبلة.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية تؤكد أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سينضم إلى ريال مدريد في الصيف المقبل في صفقة مجانية.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تشيلسي وباريس سان جيرمان كانا مهتمين للغاية بالتعاقد مع هالاند لكن يبدو من تصريحات رايولا أنهما ابتعدا عن التواجد في سباق الصراع عليه.

