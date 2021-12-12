درة توجه رسالة إلى جمهورها ومحبيها.. فماذا قالت؟

الفجر الفني
درة
درة
Advertisements

احتفلت الفنانة التونسية درة بوصول متابعيها لـ 15 مليونا على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت النجمة درة عبر حسابها على إنستجرام صورة لها وعلقت عليها: " 15 مليون متابع شكرا لكم من أعماق قلبي علي دعمكم يا أعز المعجبين والمتابعين المحبوبين احبكم الله ربنا يحفظكم ويخليكم ليا"

 

يذكر أن درة تنتظر عرض فيلمها الجديد «الكاهن»، يوم 29 ديسمبر الجارى فى عدد كبير من دور العرض المصرية والوطن العربى، وهو من إخراج عثمان أبولبن، تأليف محمد ناير، يتقاسم بطولته الفنان إياد نصار، فتحى عبدالوهاب، محمود حميدة، جمال سليمان، حسين فهمى.

درة اطلالات درة الكاهن
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أون تايم سبورتس تُفجر مفاجأة كبرى بشأن منتخب مصر

قرار عاجل بشأن إصابة ثنائي منتخب مصر

عاجل.. موسيماني يؤجل تجديد عقده مع الأهلي

عاجل.. إغلاق محور30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة

نجم الكرة المصرية السابق يفتح النار على مروان حمدي

تشكيل قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني

رضا عبد العال: تشكيل مصر مميز باستثناء لاعب واحد فقط

توم سانتفيت: كيروش قادر على تكرار إنجازات حسن شحاتة مع المنتخب

ads