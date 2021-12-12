درة توجه رسالة إلى جمهورها ومحبيها.. فماذا قالت؟

احتفلت الفنانة التونسية درة بوصول متابعيها لـ 15 مليونا على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت النجمة درة عبر حسابها على إنستجرام صورة لها وعلقت عليها: " 15 مليون متابع شكرا لكم من أعماق قلبي علي دعمكم يا أعز المعجبين والمتابعين المحبوبين احبكم الله ربنا يحفظكم ويخليكم ليا"

يذكر أن درة تنتظر عرض فيلمها الجديد «الكاهن»، يوم 29 ديسمبر الجارى فى عدد كبير من دور العرض المصرية والوطن العربى، وهو من إخراج عثمان أبولبن، تأليف محمد ناير، يتقاسم بطولته الفنان إياد نصار، فتحى عبدالوهاب، محمود حميدة، جمال سليمان، حسين فهمى.