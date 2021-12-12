"أنتي علاج للاكتئاب".. المؤلف محمد سمير مبروك يُهدي شيرين عبدالوهاب قصيدة

أهدى المؤلف والسيناريست محمد سمير مبروك، النجمة شيرين عبدالوهاب قصيدة غنائية بعنوان "رف سكر في البقالة"، تعبيرا عن حبه وتقديره لها بعد إعلانها إصابتها بحالة اكتئاب بعد إعلان انفصالها عن زوجها المطرب والملحن حسام حبيب.

ويقول المؤلف محمد سمير مبروك فى القصيدة:

أثبتت لي إن الجمال مش بتفاصيل الأنوثة

ولولا خوفي من مراتي كنت أبوسك ألف بوسة

دانتي روحك خالدة بينا

عشنا بمشاعرك سنينا

آه يا ليل وجرح تاني

مهما عملتي مالية عيننا

أنتي حلوة فكل حالة

أنتي نَص وارتجالة

أنتي وردة زرع بيتنا

رف سكر ف البقالة

لو الإتش زعل حبيبتي

ربنا يسامحك يا إتش

راح حبيب يجي مية

بنتنا حلوة وجميلة

ف حلاوة مصر البهية

يعني ايه جالها إكتئاب

دانتي علاج للإكتئاب

إوعي يا نجمة تنسي حجمك

دانتي شيرين عبد الوهاب

سيرتك حلوة بين عباد

يعني يوم زعلك حداد

لو بإيدي أخلي يوم ولادتك

عيد رسمي ف البلاد

أثبتت لي إن الجمال مش بتفاصيل الأنوثة

ولولا خوفي من مراتي كنت أبوسك ألف بوسة

يذكر أن النجمة شيرين عبدالوهاب أحيت مؤخرا حفلا غنائيا فى إمارة أبوظبي، ظهرت خلاله الحفل وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لكثير من جمهورها.