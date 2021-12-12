عاجل.. إغلاق محور30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق محور 30 يونيو، في اتجاه الإسماعيلية بسبب وجود شبورة كثيفة تسببت في انعدام الرؤية أمام حركة السيارات.

 

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

 

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة بمدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبًا.

 

أما حالة البحر المتوسط تتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

الادارة العامة الاسماعيلية السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الوجه البحري شبورة مائية الأرصاد الجوية محور 30 يونيو حلايب وشلاتين

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