تشييع جثمان الفنان الراحل محمد عبد الحليم ظهر اليوم

قالت الفنان نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد عبد الحليم ستقام بعد صلاة ظهر اليوم الأحد.

وأشارت في تصريحات إعلامية أن جثمان الراحل سيوارى الثرى بمقابر العائلة بالدراسة.

كان الفنان منير مكرم، أعلن عن وفاة زميله الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

يذكر أن محمد عبد الحليم، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والافلام السينمائية.

بدأ الراحل حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977. من أهمن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة"، "شيخ العرب هما