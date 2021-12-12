موعد مباراة مصر وتونس لكرة القدم والقنوات الناقلة

اعتلى محرك البحث جوجل عبارة “موعد مبارة مصر وتونس لكرة القدم”، حيث يبحث العديد من الموطنين المهتمين بمتابعة المباريات عن موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021، والقنوات الناقلة.

مصر وتونس لكرة القدم

يستعد منتخب مصر لمنافسة منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب، حيث تقام المبارة على استاد رأس أبو عبود، وهذا بعد فوز منتخب مصر على نظيرة الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة وممتعة، كما تغلب المنتخب التونسي على لعماني بهدفين مقابل هدف.



موعد مباراة مصر وتونس لكرة القدم

وعن موعد مباراة مصر وتونس لكرة القدم، فمن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 على ستاد رأس أبو عبود، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة.. مباراة مصر وتونس لكرة القدم

أما القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس لكرة القدم فهي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ومباراة مصر وتونس تكون على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.