ماجد الكدواني يتحدث عن نجاح "موضوع عائلي".. وسر صداقته بكريم عبد العزيز

منوعات
بوابة الفجر
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تحدث الفنان ماجد الكدواني عن نجاح مسلسل "موضوع عائلي"، وسر صداقته بكريم عبد العزيز، أثناء استضافته ببرنامجه "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

 

ماجد الكدواني وسر صداقته بكريم عبد العزيز

قال ماجد الكدواني عن كريم عبد العزيز إنه مهما تحدث عنه لن يعبر عن ما بداخله من مشاعر حب واحترام تجاهه.

 

وقال: "أنا اتفزعت من رد فعل الناس على الصورة أثناء تكريم كريم خلال مهرجان القاهرة.. كريم مش صاحبى بس.. كريم تركيبة إنسانية نادرة.. بيشتغل من قلبه وبيحبك من قلبه.. هو شخص لو مصدقش بيبان عليه".

 

ماجد الكدواني يتحدث عن كريم عبد العزيز 

وأضاف: "أنا وكريم متفقين فى حاجات كتير.. ودايما نقول مهنتنا مقدسة.. من أيام حرامية فى "كي جي 2"  أنا وهو بنحاف من الكوميديا.. لأن الإضحاك مش سهل.. استخبينا في الشخصية عشان لو مضحكناش يبقى مثلنا".

 

ماجد الكدواني يتحدث عن نجاح "موضوع عائلي"

أعرب الفنان ماجد الكدواني، عن سعادته بنجاح مسلسل "موضوع عائلي"، حيث أن ردود الأفعال كنت جيدة، معلنا أن مشاهد المسلسل شقة وممتعه وقام صناع العمل ببذل مجهود كبير لخروجه بهذا الشكل المبهر.

 وقال ماجد الكدواني "كنا داخلين المسلسل 8 حلقات لقينا أحداث المسلسل تستحمل 10 حلقات.. أنا مش صعب في شغلي.. أنا دقيق واللي بيتعب ربنا مبيضيعش تعبه.. أنا أحب كل ما أخرج من فيلم أو عمل الناس تقول مين الواد ده من أول فيلم طير إنت.. الفكرة إن الناس تقول ده بطل، مش المهم إنه يتكتب ده عمل من بطولة فلان أو فلان.. البطولة جماعية.. مفيش لاعب كوروة يجيب جون لوحده".

 مسلسل "موضوع عائلي"

قال الفنان ماجد الكدواني، إن فكرة مسلسل "موضوع عائلي" جيدة للغاية، مؤكدًا أن علاقته الوطيدة مع المخرج أحمد الجندي والمنتج أحمد الجنايني جعلت العمل يبدو مريحا.

ومسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني ومحمد شاهين، رنا رئيس، سما ابراهيم، طه الدسوقي، وإيناس كامل وشيرين رضا، وهو من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

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