أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 12-12-2021

سجلت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، وقبيل العطلة الاسبوعية في مصر لسوق الصاغة غدًا (الأحد)، ارتفاعًا طفيفًا بنحو جنيهين على مختلف أسعار الأعيرة، حيث تلقى المعدن الأصفر دعمًا جديدًا بعد أن تفوق على الدولار نتيجة تراجعه مماأدى إلى زيادة جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين في الخارج، مسجلا 1783 دولار للأوقية.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 785جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو896جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 523 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6330 جنيهًا.



سعر الذهب اليوم عالميا:

عاود الارتفاع بعد انخفاضه فى تعاملات صباح اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي بنسبة أكبر من أمس، ويبدو أن الذهب كان مهيألهبوط اسبوعي مع ضيق نطاق التداول اليوم لارتقاب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي بالتأكيد ستؤثر علىالخطوة السياسية التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومن ثم الآثار المحتملة على الذهب.