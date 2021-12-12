تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4553 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3129 نقطة.





