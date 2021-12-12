أسباب خسارة منتخب المغرب لكرة القدم أمام الجزائر وخروجه من كأس العرب

منتخب المغرب لكرة القدم، أسدل الستار يوم أمس السبت عن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها قطر، بعد تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

خروج منتخب المغرب لكرة القدم

وخرج منتخب المغرب لكرة القدم من كأس العرب في الدور ربع النهائي، عقب خسارته من الجزائر بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية امتدت شوطين إضافيين قبل أن تحسمها ركلات المعاناة الترجيحية.

منتخب المغرب لكرة القدم يغادر كأس العرب

وغادر منتخب المغرب لكرة القدم وهو أحد المرشحين بقوة لنيل لقب كأس العرب في نسخته الحالية التي تستضيفها الدوحة من 30 نوفمبر وحتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

تعادل منتخب المغرب لكرة القدم

وتعادل منتخب المغرب لكرة القدم مع نظيره الجزائري بهدفين لكلا منهما، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح محاربي الصحراء.

أسباب خسارة منتخب المغرب لكرة القدم

وحمل الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب لكرة القدم مسؤلية الخروج من كأس العرب للاعبين، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب خلال اللقاء، ما أعطى الأفضلية للجزائريين.

مستوى لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم

وأوضح مدرب منتخب المغرب لكرة القدم أنهم كانوا بعيدين كل البعد عن مستواهم وما طلب منهم، إلى جانب عدم التركيز بالشكل المطلوب، وتحمل اللاعبون ضغط المباراة.

منتخب المغرب لكرة القدم وركلات الترجيح

وأكد عموتة مدرب منتخب المغرب لكرة القدم أنه رغم هذه الصعوبات، إلا أن لاعبي فريقه استطاعوا أن يذهبوا بالمباراة إلى ركلات الترجيح، مقدما التهنئة لمنتخب الجزائر على تأهله.

أسباب هزيمة منتخب المغرب لكرة القدم

ولفت مدرب منتخب المغرب لكرة القدم إلى أنه تخيل سيناريو اللقاء بعدما تم إضاعة العديد من الفرص التي سنحت لهم من أجل التسجيل، متمًا: "أضعنا كرات سهلة ولعبنا فقط بنصف إمكانياتنا، بخلاف مباريات دور المجموعات ومع الأسف لم يكن هناك تركيز من اللاعبين، لذلك علينا أن يتحسن أداؤنا أكثر وأن نشتغل أكثر على الجانب الذهني".

وغادرمنتخب المغرب لكرة القدم بطولة كأس العرب 2021، بهزيمته ليلة أمس على يد الجزائر بركلات الترجيح، ليضرب الأخير موعدا ناريا في نصف النهائي مع منتخب قطر الذي تأهل بجدارة بعدما سحق الإمارات بخماسية نظيفة، في حين تواجه مصر تونس.