سعر الذهب اليوم الأحد 12-12-2021 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأحد الموافق الـ12 من ديسمبر 2021، بعدما سجل ارتفاعا يوم أمس السبت في جمهورية مصر العربية، خلال التعاملات الصباحية بنحو جنيهين.

سعر الذهب

وشهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي بقيمة تخطت الـ4 جنيهات في الجرام الواحد، وسط تذبذب حركة الذهب بالسوق المحلي بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، ليسجل ارتفاعا في تعاملات الأمس.

سعر الذهب اليوم

وأكد الخبراء أن سعر الذهب الحالي هو مناسب جدا للشراء، مشيرين إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي المصري خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب ورواج عمليات الشراء

ويترقب تجار المشغولات الذهبية احتفالية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، حيث من المتوقع أن يشهد سوق الذهب إقبالا وسط ارتفاع حوظ عمليات شرائه ووفق سعر الذهب الحالي.

أسعار الذهب اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 521 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 670 جنيها.

وحقق سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 782 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 894 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب فقد بلغ 6256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم على المستوى العالمي

وشهدت جلسات آخر الأسبوع ارتفاعا بنحو 0.42% لتسجل 1782.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.