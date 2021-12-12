مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الوزراء بشأن تدابير مواجهة كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب
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وافق أعضاء مجلس النواب، اليوم، على قرارات مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،  وذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب

يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، الذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لا سيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.
 

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وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

أعضاء مجلس النواب مجلس النواب الاجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا الجوائح الصحية

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