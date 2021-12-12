بغداد بونجاح يؤكد حظوظ مصر في الفوز بلقب كأس العرب

بغداد بونجاح، تأهل منتخبا مصر زالجزائر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، والتي تستضيفها قطر، إلى جانب منتخبي تونس والبلد المضيف.

بغداد بونجاح

وأكد اللاعب بغداد بونجاح نجم المنتخب الجزائري على حظوظ مصر في الفوز بلقب كأس العرب 2021، إلى جانب منتخب بلاده، لما يتمتعا به من قوة وتاريخ كبير على المتوى الإفريقي والعربي.

بغداد بونجاح ومنتخب مصر

وقال بغداد بونجاح إن منتخب مصر هو المنافس القوي للجزائر على لقب كأس العرب المقام حاليا في الدوحة بنسخته الجديدة تحت مظلة الاتحد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بغداد بونجاح: الجزائر الأقرب

وأوضح بغداد بونجاح أن المنتخب الأقدر بالتتويج بلقب كأس العرب هو بلاده الجزائر، مشيرا إلى صعوبة وجود منافس وحيد على اللقب، مضيفا أن مصر تمتلك نفس حظوظ منتخبه.

بغداد بونجاح يوضح مشكلة الجزائر

وأشار بغداد بونجاح إلى أن هناك مشكلة واجهت منتخب بلاده الجزائر وهو عدم أقلم اللاعبين مع بعضهم البعض، لافتا أن 90% من قوام المنتخب يلعبون للمرة الأولى مع بعضهم.

بغداد بونجاح وقدرة لاعبي الجزائر

وأكد بغداد بونجاح أن لاعبي منتخب الجزائر تأقلموا إلى حد ما مع مرور المباريات، في ظل ياب القوام الرئيسي للمنتخب الذي يضم نخبة من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وعد بغداد بونجاح للجمهور

ووعد بغداد بونجاح أن يظهر لاعبو الجزائر على الوجه الأكمل خلال المباراة القادمة، مشيرا إلى فرصة اللاعبين في الانضمام لى صفوف المنتخب الأول، حيث أن مدرب الفريق يجلس لمشاهدتهم.