القومى للحوكمة يطلق برنامج "هى لمستقبل رقمى" لثلاث مجموعات من البرنامج



أطلق اليوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي "هى لمستقبل رقمي" لعدد من السيدات تمثل المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة من البرنامج، والذي تستمر فعالياته حتى 6 يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة CISCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والذي يعقد عبر منصة زووم Zoom الإلكترونية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى، بهدف تنمية وتعزيز قدرات هؤلاء السيدات لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعارف بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالي وتعميم المراعاة بين الجنسين.



وأكدت شريف حرص القيادة السياسية على تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمبادرات المقترحة من قِبَل وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة فيما يخص تمكين المرأة ووضعها فى مراكز اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور المرأة فى التحول الرقمى ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومى دون تمييز، موكدة أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية فى مهارات الحاسب الآلى العامة والمتقدمة، وكذلك دورات تدريبية فى التكافؤ بين الجنسين والشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة.



ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من التدريبات تحت رعاية شركة CiSCO، والتي تشمل تدريب بعنوان Get Connected، ويتضمن عدة محاور هي أساسيات الحاسب الآلي، المعرفة الكاملة عن شبكة التواصل الاجتماعي، إلى جانب تدريب بعنوان مقدمة عن الأمن الإلكتروني -Introduction to Cyber security، وتتمثل محاوره في الحاجة إلى الأمن الإلكتروني، حماية البيانات والخصوصية، حماية المؤسسة بالإضافة إلى مجموعة برامج تدريبية تحت رعاية UNDP تشمل محاضرة عن تبني أهداف التنمية المستدامة في حياتنا، والوصول للشمول المالي، وتعميم مفهوم المساواة بين الجنسين.



يشار إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد اختتم تدريب المجموعتين الثانية والثالثة من برنامج "هي لمستقبل رقمي"، حيث تم تنفيذ المجموعتين بالتوازي على مدار 12 يوم تدريبي وذلك لعدد 50 سيدة من الوزارات المصرية.



