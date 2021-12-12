يوسف البلايلي يتصدر جوجل بعد تسجيله هدف عالمي في مرمى المغرب

يوسف البلايلي، نجح المنتخب الجزائري في تخطي عقبة المغرب والتأهل على حسابه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، فيا مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح.

يوسف البلايلي

وسجل يوسف البلايلي نجم المنتخب الجزائري هدفا عالميا في مرمى المغرب، بعدما استلم كرة في منتصف الملعب على صدره وسجلها مباشرة بمهارة كبيرة، لتسكن شباك أسود الأطلس.

هدف يوسف البلايلي

ولاحظ يوسف البلايلي، حارس مرمى المغرب متقدما بشكل مبالغ فيه عن مرماه ليرسل له كرة غير متوقعة لم يستطع صدها، لينجح في تسجيل أجمل أهداف البطولة، ويليه هدف أحمد رفعت، في مرمى السودان.

هدف عالمي للنجم يوسف البلايلي

وتساءل الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم العربية، عن مهارة يوسف البلايلي وحول إذا تمكن من تسجيل هدف مشابه في إحدى المباريات الأخرى، ليجدون هدفا عالميا له سجله في فريق الغرافة لصالح فريقه قطر الذي يلعب ضمن صفوفه.

هدف يوسف البلايلي العالمي

ونال هدف يوسف البلايلي إعجاب الملايين المتابعين لبطولة كأس العرب حيث سجله في الوقت بدل الضائع مخادعا حارس المغرب الذي كان متقدما عن مرماه، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الجزائري والمغربي في ربع نهائي كأس العرب أمس السبت، وانتهت بفوز الجزائر بركلات الترجيح.

يوسف البلايلي اهم لاعبي كأس العرب

يُذكر أن اللاعب يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر أحد أخطر لاعبي بطولة كأس العرب وأهم المتواجدين في منتخب الجزائر والذي يقدم أداء كبيرا مع منتخب بلاده.