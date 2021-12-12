محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بـ«مدرسة تمريض البنين» (صور)

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الأحد، المدرسة الثانوية الفنية بنين للتمريض بقرية باروط، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة.

ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة، كل من: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وتجول محافظ بني سويف، داخل فصول المدرسة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة "للبنين "في مجال التمريض، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

كما تابع محافظ بني سويف، جانبًا من أعمال الشرح للمواد العلمية المقررة عليهم في مجال التمريض، بالإضافة إلى تفقد بعض قاعات المعامل والتدريب العملي، وأشاد بمستوى الطلاب العلمي والالتزام والانضباط لديهم، مؤكدًا أهمية التدريب العملي لهم لإعدادهم لممارسة عملهم بالمستشفيات والوحدات الصحية وتأهيلهم لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة للمريض.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وسد العجز الذي تعاني منه بعض الوحدات.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية دعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمرضى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أضاف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن مدرسة باروط أول مدرسة لتمريض البنين في محافظة بني سويف، ويلتحق بها طلاب الشهادة الإعدادية من البنين والحاصلين على أعلى الدرجات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن المدرسة تم تجهيزها على مستوى عال من التجهيزات من حيث قاعات التدريس والعملي والمكتبات وحجرة كمبيوتر ومعمل المهارات التمريضية، موضحًا أن مدة الدراسة داخل المدرسة خمس سنوات تحت إشراف المديرية، يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة فني تمريض "دبلوم فوق المتوسط بالتمريض" بجانب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة والحصول على كارنيه نقابة التمريض.

وتضم إدارة التدريب والتثقيف بمديرية الصحة ببني سويف 8 مدارس للتمريض، بينها 7 مدارس للبنات بمراكز المحافظة ومدرسة للبنين بقرية باروط بمركز بني سويف، تابعة للمديرية بمراكز وقرى المحافظة، لقبول طلبات خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية.

محافظ بني سويف يزور مدرسة تمريض البنين

محافظ بني سويف يزور مدرسة تمريض البنين (1)

محافظ بني سويف يزور مدرسة تمريض البنين (2)

محافظ بني سويف يزور مدرسة تمريض البنين (3)

محافظ بني سويف يزور مدرسة تمريض البنين (4)

محافظ بني سويف يزور مدرسة تمريض البنين (5)