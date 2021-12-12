ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات محلية وأجنبية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 11590 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3147 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.



 

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