مؤشر مديري المشتريات PMI لدبي يستمر عند أعلى مستوياته في عامين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حافظ مؤشر مديري المشتريات PMI الخاص بإمارة دبي والصادر عن IHS Markit على مستواه الذي سجله في أكتوبر عند 54.5 نقطة، والذي يعتبر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2019، خلال شهر نوفمبر 2021.


ومع استمرار النشاط العام في الارتفاع بشكل قوي، فقد تراجعت الثقة فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وظلت أضعف بكثير من اتجاهات ما قبل جائحة كورونا، ولذلك فقد كان معدل التوظيف ضعيفا، حيث انخفضت أعداد الوظائف بشكل طفيف لأول مرة منذ مايو.

 

هذا وارتفع معدل نمو المبيعات إلى أعلى مستوياته في 28 شهرا، يتصدره قطاع السفر والسياحة على مستوى القطاعات، وكان أداء قطاع تجارة الجملة والتجزئة جيدا أيضا، في حين عانت صناعة الإنشاءات من ضعف الطلب والقيود من ناحية العرض.

 

يذكر أن مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2019 عند 55.9 نقطة خلال نوفمبر.

 

 

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