استحقاق دين داخلي على حكومة قطر بـ 14.2 مليار ريال في 2022



يُستحق على حكومة قطر خلال العام 2022 أدوات دين محلية "سندات وصكوك" بقيمة 14.2 مليار ريال وفق بيان أدوات الدين العام الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمركزي القطري، يٌستحق على الحكومة القطرية العام المقبل سداد سندات بقيمة 10.7 مليار ريال موزعة على سبعة أصدارات مختلفة القيمة لآجال سبعة وخمسة وثلاثة أعوام.

كما يستحق خلال العام المقبل سداد قيمة صكوك بـإجمالي 4.45 مليار موزعة على سبعة آجال ايضا غالبيتها للبنوك المحلية.

وبلغ اجمالي قيمة إصدارت قطر من إدوات الدين المحلية سندات صكوك اذونات خزينة بنهاية العام 2021 نحو 121.3 مليار ريال، ما يمثل 32% من إجمالي الدين العام البالغ 371 مليار ريال حسب أرقام وزارة المالية القطرية.