ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري (الترم الأول)

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يناير، حيث يبدأ الطلاب الامتحانات بمادتى القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية.



ومن المقرر أن يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 9 يناير مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

يوم الإثنين 10 يناير مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والعلوم.

يوم الثلاثاء 11 يناير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية.

يوم الاربعاء 12 يناير مادة تكنولوجيا المعلومات.

وعلى التلاميذ المبصرون أن يمتحنوا شفويا في (حفظ القرآن الكريم)، ومن المقرر أن يمتحن التلاميذ المكفوفين شفويا في المواد المقررة عليهم.



وامتحان مادتي (الحساب الالي والمستوى الرفيع الخاص بالمعاهد النموذجيه والخاصة ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.