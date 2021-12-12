رابط وخطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2022

تصدرت الاستمارة الإلكترونية اليوم الأحد الموافق الـ12 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، مع فتح باب التسجيل من اجل التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.

الاستمارة الإلكترونية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

فتح باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية انطلاقا من اليوم الأحد 12 ديسمبر، من على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، للتقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، وحتى الـ20 من الشر نفسه.

ضوابط الاستمارة الإلكترونية

وأكدت الوزارة أن تسجيل الاستارة الإلكترونية يكون عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الني، باستخدام البريد الموحد للطلاب، على أن تراجع المدارس، استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها.

شروط وضوابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية

وحول ربط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية بتلقي لقاح كورونا، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ربط الأمرين ببعضهما البعض، مشيرةً إلى أن دخول امتحانات الشهادات الخاصة بطلاب المدارس، لن يتم اقتصاره على الذين تلقوا لقاح كورونا.

بيانات الاستمارة الإلكترونية

ودعت الوزارة طلاب الشهادة الإعدادية 2022، للتأكد من بيانات الطالب وصحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وخاصة الصورة الشخصية للطالب في الاستمارة الإلكترونية التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي.

طرق التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022

وترصد بوابة "الفجر" خطوات وضوابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022 علي الموقع الرسمي للوزارة في السطور التالية:

التسجيل في الاستمارة الإلكترونية عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

استخدام البريد الموحد للطلاب الراغبين في تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

إدخال البيانات وتسجيلها بشكل صحيح.

تسجيل بيانات الطالب في الاستمارة الإلكترونية عبر البيانات الشخصية.

وضع الصورة الشخصية عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية المستخدمة في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

طباعة كشوف "12 د" الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الاستمارة الإلكترونية.

تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التي تتبعها المدرسة بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

يصبح تسجيل الاستمارة الإلكترونية غير متاحا على الموقع بعد 20 ديسمبر الجاري.