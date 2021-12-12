تفاصيل إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي وموقفهما من مباراة تونس

محمد الشناوي، نجح منتخب مصر الأول بقيادة المير الفني البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر.

الحارس محمد الشناوي

ونجح منتخب مصر في عبور الأردن، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس وانتهت بفوز الفراعنة بـ3 أهدف لهدف في مباراة شهدت تألق محمد الشنواي والسولية وعدد من اللاعبين.

تصديات محمد الشناوي الرائعة

وتصدى محمد الشناوي نجم المنتخب الوطني وحارس عرين الأهلي المصري، للعديد من الكرات الخطرة ليزود عن مرماه ببسالة يحسد عليها، ليضرب موعدا مع تونس في الدور نصف النهائي من كأس العرب.

رسالة من محمد الشناوي لزملائه في المنتخب

ووجه محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب الوطني الشكر لزملائه على جهدهم المبذول وتحقيق المطلوب من اجل الجمهور المصري العاشق لمنتخبهم، قبل أن يتعرض الأخير لإصابة.

تطورات وتفاصيل صابة محمد الشناوي

وتعرض محمد الشناوي إلى إصابة في مباراة الأردن التي أقيمت يوم أمس الأحد، حيث اطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطورات إصابته.

الاطمئنان على إصابة محمد الشناوي

واتصل طبيب الأهلي بنظيره في المنتخب لمعرفة تطورات إصابة محمد الشناوي وصديقه حمدي فتحي بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الأردن في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2021.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

وأصيب محمد الشناوي رفقة صديقه حمدي فتحي في العضلة الخلفية وهو ما أكدته الفحوصات الطبية التي جرت لهما، وسط حالة من التفاؤل بشأن درجة الإصابة.

فحوصات طبية على الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي

ومن المقرر أن يخضع الثنائي محم الشناوي وحمدي فتحي لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل سم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة نصف نهائي كأس العرب.

موقف محمد الشناوي وفتحي من مباراة نصف نهائي كأس العرب

وضرب منتخب مصر بفضل جهود حارسه محمد الشناوي وزملائه في صفوف المنتخب الوطني، موعدا مع تونس في دور النصف نهائي ببطولة كأس العرب التي تأتي تحت رعاية "فيفا" لأول مرة.