تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين في الدولة

كشفت الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث جرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة مع مراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

وأشارت وزارة المالية إلى أنّه تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومي الأربعاء والخميس 22 و23، إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وكان طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية قال إنّه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأهاب بسيوني بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فقد قامت 33 وزارة يوم 23 نوفمبر الماضي، بصرف مرتبات نفس الشهر للعاملين بها، وهي وزارات السكان والصحة والتموين والتجارة والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والداخلية والجرة وشؤون المصريين بالخارج والثقافة والآثار والبترول والسياحة والطيران المدني والأوقاف والآثار.

وقام العاملون بعدد 20 وزارة وجهة حكومية بصرف مرتباتهم لشهر نوفمبر الماضي، في يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والري والموارد المائية والمالية والشباب والرياضة.

بينما تم صرف المرتبات لعدد 13 وزارة وجهة حكومية وكذلك الموظفين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأجهزة التنظيم والإدارة والمحاسبات، بالإضافة لمؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء وهيئات النيابة الإدارية والعامة للرقابة المالية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والرقابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، بصرف مرتبات نوفمبر الماضي يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021.