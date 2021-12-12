موانئ البحر الأحمر تتداول 503 شاحنات و2453 طن بضائع عامة

تداولت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، 503 شاحنات، و2453 طن بضائع عامة، و464 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر -في بيان اليوم الأحد- أن حركة الصادرات شملت 2066 طن بضائع عامة، و265 شاحنة، و78 سيارة ملاكي، في حين بلغت حركة الواردات 387 طن بضائع عامة، و238 شاحنة، و386 سيارة ملاكي، كما تتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 107 شاحنات و43 سيارة ملاكي، والسفينة (أمل) بحمولة 86 شاحنة وسيارة ملاكي، وغاردته السفينة (الحرية) بحمولة 79 شاحنة و6 سيارات ملاكي، والسفينة (دليلة) بحمولة 98 شاحنة و19 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينة (سيناء) وغادرته السفينتان (سيناء، بريدج)، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 288 طنا، و99 طن ترانزيت، و3 سيارات ملاكي، وتصدير 88 شاحنة بحمولة 2066 طنا و3 سيارات ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة (بنياس 3) قادمة من جدة بحمولة 339 سيارة و17 معدة، وغادرته السفينة (النوي اكسبريس) متجهة إلى جدة بحمولة 50 سيارة.