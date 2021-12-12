موانئ بورسعيد تتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تفريغ 3 آلاف و500 طن رخام، تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن، فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتي حاويات، وسفينة بضائع العامة وجنسيتها توجو لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.

وأضافت أنه غادر ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات، ويوجد على الرصيف سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.