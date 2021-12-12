غرفتا الشارقة وطرابلس الليبية يجددان اتفاقية التعاون بينهما

جددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس إتفاقية التفاهم والتعاون المبرمة بين الطرفين في العام 2012 تأكيدا لرغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الإقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والصناعي والزراعي بين إمارة الشارقة وليبيا وحرصهما على نمو تلك العلاقات لتقوية الروابط بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية تحقيقا للأهداف المشتركة التي يطمح لها البلدين الشقيقين.

جرى توقيع الاتفاقية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي من جانب سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة المهندس فرج دريبيل عامر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين من الغرفتين.

وبموجب الاتفاقية سيسعى الطرفان إلى تسهيل تنفيذ كافة الوسائل التي تدعم التعاون بين الشركات ورجال الأعمال وذلك بتشجيع الشركات الـمعنية لإبرام الإتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى تشجيع تبادل الوفود التجارية وتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لرجال الأعمال وتنظيم اللقاءات لممثلي البلدين بغرض دراسة الطرق والوسائل لتنفيذ هذا الإتفاق واقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطوير الـمستمر للعلاقات الاقتصادية وضمان استمرارها وتوسيعها.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الاتفاقية تعكس الرغبة الصادقة من الجانبين في تدارس وتبادل الآراء حول كيفية الإستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب للإرتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الإستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع إقتصادية ذات جدوى تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على مضاعفة حجم التبادل التجاري في المستقبل.

وأشار إلى أن الغرفة ستحرص من خلال هذه الاتفاقية إلى ضمان إستمرارية العمل في تعريف المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والشركات المحلية بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الليبية خاصة بعد الزيارة الأخيرة للوفد الاقتصادي الإماراتي للإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في العاصمة الليبية طرابلس بهدف تنمية وتطوير التعاون الإقتصادي بين دولة الإمارات وليبيا مؤكدا أن الغرفة ستواصل تقديم الدعم للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الليبية لتعزيز وتنمية غستثماراتهم في الشارقة والإستفادة من مقوماتها الإقتصادية والتي جعلتها اليوم وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم بفضل موقعها الإستراتيجي وما تتمتع به من بنى تحتية ولوجيستية وبيئة محفزة وتنوع اقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات متنوعة.

من جانبه أكد سعادة المهندس فرج دريبيل أن هذه الإتفاقية هي ثمرة للعلاقات الأخوية الراسخة بين ليبيا ودولة الإمارات على مختلف الصعد وتناميها المتواصل مؤكدا حرص غرفة طرابلس وسعيها لتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة مع إمارة الشارقة في مختلف القطاعات التجارية والإقتصادية والسياحية والزراعية مشيرا إلى أن تجديد إتفاقية التعاون مع غرفة الشارقة يعد خطوة إيجابية يعول عليها قطاع المال والأعمال والتجارة والصناعة في ليبيا بأن تكون محطة لبدء عودة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها في ظل ما تمثله دولة الإمارات عموما والشارقة على وجه الخصوص من ثقل إقتصادي وإستثماري وتنموي مهم في المنطقة مشددا على الإلتزام أمام مجتمع الأعمال الإماراتي بتقديم التسهيلات كافة للاستفادة من الفرص التي تقدمها طرابلس بما تتمتع من بيئة استثمارية واعدة.

واتفق الجانبان على تبادل المعلومات الإقتصادية وذلك بغرض تطوير التعاون والنهوض بالتبادل التجاري في البلدين من خلال دراسة الأسواق والتعريف بها والعمل المشترك في تنظيم الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعقدها الـمؤسسات التجارية والاقتصادية وبيوت الخبرة بغرض التعرف على إتجاهات الإستثمار وكذلك تبادل الـمعلومات الـمتصلة بالقوانين التجارية والإقتصادية الصادرة إلى جانب الـمشاركة في الـمعارض والأسواق والأنشطة التجارية وغيرها من الـمناسبات ذات الشأن الإقتصادي التي تعقد في كلا البلدين.