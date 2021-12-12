1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 352 مبايعة بقيمة 857.22 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 192.12 مليون درهم و315 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 665.11 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 110 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 704.29 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 55.48 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 648.82 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 210 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 195 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 41.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 10 ملايين درهم.