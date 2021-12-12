برشلونة يواصل التعثر ويسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا بالليجا

تعثر برشلونة من جديد أمام نظيره أوساسونا في الدوري الإسباني، تعادلا بهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب إل سادار.

وحل البارسا ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الليجا، في بامبلونا.

ودخل في أجواء اللقاء بهدف مبكر حمل توقيع نيكو جونزاليس عند الدقيقة 12.

نتيجة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم

رد فعل أصحاب الأرض لم يتأخر، وسجلوا هدف التعادل في ظرف دقيقتين فقط عن طريق دافيد جارسيا، لينتهي الشوط الأول على وقع هذين الهدفين.

وسجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني للكتيبة الكتالونية عند الدقيقة 49.

واستمر تقدم برشلونة في لوح النتيجة حتى الدقيقة 87، قبل أن ينجح تشيمي أفيلا في تدوين هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 24، في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد أوساسونا للنقطة 22 في المركز العاشر.