مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يناقش خطة العام 2022

ناقش مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان خلال إجتماعه الرابع للعام 2021 برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.. خطة عمله وأهم فعالية خلال العام المقبل كما استعرض أبرز الشراكات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

حضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان بمبني مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بالجهود المبذولة لتمكين سيدات ورائدات الأعمال ومدى تعاون الجهات المعنية على مستوى الدولة لدعم صاحبات المشاريع، كما أثنت دور المجلس ومساهمته في التنمية الاقتصادية لإمارة عجمان والعمل جنبا إلى جنب مع صاحبات المشاريع لضمان نجاحهن وإستقطاب الباحثات عن تنفيذ مشاريع خاصة، والعمل على توفير مختلف عوامل النجاح من تدريب وتأهيل وتسويق ومتابعة.

وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يستقي رؤيته ومبادراته المستقبلية من توجهات "مشاريع الخمسين" والتي تنطلق بها دولة الإمارت نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور في كافة القطاعات.

واستهل جدول الاعمال بمحضر الاجتماع السابق واعتماده، والإطلاع على أبرز الشراكات التي عقدها المجلس خلال الربع الأخير من العام 2021 ومنها "توقيع اتفاقيات تعاون مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، والمركز الدولي للزراعة الملحية "اكبا"، وهيئة النقل ـ عجمان، وشركة ديليفر ات" كما إطلعن الحضور على مستجدات مبادرة رفوف واعتماد 3 منافذ بيع والكائنة في مقر المجلس بمبنى عجمان لريادة الأعمال وجمعية أسواق عجمان التعاونية ومطعم ليوارة في الحي التراثي ـ عجمان هذا إلى جانب سعي مجلس سيدات أعمال لإفتتاح فروع جديدة تواكب تطلعات المستفيدات من مبادرة رفوف، وإطلعن الحضور على خطة عمل مبادرة ريوقي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

وإستعرض الاجتماع جهود المجلس في تعزيز تعاونه مع كافة الجهات بحيث إستقبل مجلس سيدات أعمال عجمان 13 وفدا لبحث التعاون والشراكة والتعريف بخدمات المجلس وما يوفره من مزايا وتسهيلات لرائدات الاعمال وعضوات المجلس إلى جانب التعريف بخدمات مركز عجمان لريادة الاعمال وما يوفره من خدمات لأصحاب وصاحبات المشاريع وكذلك الشركات والمنشآت الخاصة.