"نقل النواب" توصي بالبدء في أعمال تطوير طريق أبو كبير ههيا

ناقشت لجنه النقل والمواصلات اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن التأخير في أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية.



وقال النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب،، في شأن استكمال طريق أبو كبير الزقازيق طريق الموت أن هناك حوادث يوميًا تزهق أرواح أبرياء وتضمن طلب الإحاطة " بوقف " نزيف الاسلفت " على الطريق بضرورة توجيه ميزانية مخصصة لتطوير له، للإعادة تأهيله من حيث إشارات المرور لوقف بضرورة ردم الترعة الموجودة على شمال الطريق، حيث أنها سبب رئيسى فى الحوادث.

وأشار حاتم عبدالعزيز"، أنة سبق وتقدمت باقتراح برغبة باستكمال ازدواج طريق فاقوس الزقازيق وخاصة في الجزء الواقع بين ابوكبير والزقازيق وطالبنا مرارا وتكررا حقنا لدماء ابناءنا التي تراق بصفة يومية على هذا الطريق فالحوادث على مدار اليوم بل على مدار الساعة الواحدة تلو الأخرى وكم من اسر فقدت عزيز أو عائل بل اكاد اجزم بالتقارير والأرقام ان هناك اسر فقدت بالكامل جراء التفات تام عن كل المناشدات برفع كفاءة هذا الطريق وازدواجه فهل اصبح من العسير في ظل النهضة العملاقة التي تشهدها البلاد في بناء الطرق ان يتم تطوير ما يقرب من 24كم تخدم اكثر من 2مليون نسمة من وإلى مدينة الزقازيق.

ووجه «عضو مجلس النواب»، لوزير النقل ومحافظة شرقية عدد من الاسئلة، جاءت كالتالي:

أولا:هل سيادتكم على علم بكم الحوادث والضحايا على هذا الطريق ام إنه لايصل إلى علمكم ذلك

هل أرواح المصريين التي تزهق كل يوم يحسب لها حساب طرفكم أم لا.

وأوصت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،خلال اجتماعها اليوم، بالبدء في أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية بداية من اول يناير ٢٠٢٢.

ومن جانبه قال النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، اننا جزء من الحل ولسنا جزء من المشكله ونحن ندرك تماما ان كل جهة لديها موازنه محددة وبالتالي يتم الانفاق من خلالها وندرك تماما مدي صعوبة الامر.



وتابع زعيم الأغلبية في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، اننا نحتاج للشراكة في الحلول، لا بد من وجود اولويات عند التنفيذ ويتم تخصيص ٥% علي الاقل من موازنه الوزارة للطرق الهامه والضرورية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

وطالب زعيم الأغلبية بان يكون هناك خطة تضم اولويات للطرق في كل محافظة ووضع الطرق ذات الاولوية اولا وبالتالي نكون جزء من الحل ونوفر ٥٠% إلى ٦٠% من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب حول الطرق في داخل المحافظات.

واختتم زعيم الأغلبية كلمته امام اجتماع لجنه النقل والمواصلات اننا مقدرين جهود الدوله في كافه المجالات وبخاصة مجال النقل والمواصلات.