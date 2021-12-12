نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من مغادرة الأحمر في الميركاتو الشتوي

حسم محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

رحيل محمود متولي عن الأهلي

ورفض محمود متولي، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، العرض المقدم له من مسؤولي الإسماعيلي لاستعارته لمدة 6 أشهر، بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أن اللجنة الفنية رشحت الثنائي محمود متولي، ومحمد محمود، لتدعيم خطي الوسط والدفاع في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب من مسؤولي الإسماعيلي الحصول على بعض من الوقت قبل حسم موقفه من العرض لحين معرفة مصيره مع القلعة الحمراء.

وينتظر محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحديد مصيره النهائي مع القلعة الحمراء سواء بالرحيل أو البقاء في الفترة المقبلة بناء على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.