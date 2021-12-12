سلطنةعمان: العجز المقدر لعام 2022 سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال

قال وزير المالية العماني أثناء اللقاء الإعلامي لموازنة السلطنة لعام 2022 إن العجز المقدر لعام 2022 سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني، وذلك على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولارا.

هذا وأضاف الوزير أن تكلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 2.7 مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75% إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو 86%.

حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2% عما هو متوقع إنفاقه بنهاية هذا العام ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني.

وقدلا إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنحو 10.58 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 6% عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021، وتمثـل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%.

هذا وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه في #سلطنة عمان وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

هذا وكانت سلطنة عمان قد سجلت عجزا بالميزانية بنحو مليار ريال عماني لـ 9 أشهر من بداية 2021.