دبي تحقق خفضًا في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020

حققت إمارة دبي خفضًا في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020 لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف، حيث تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.



وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن من العوامل التي حققت هذا الإنجاز زيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة والتي تبلغ حاليا 11.38% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي والتوسع في استخدام أنظمة تبريد المناطق، والتي أسهمت في توفير 650 جيجاوات ساعة من الكهرباء في عام 2020 والحوافز التي شجعت على زيادة استخدام السيارات الكهربائية وغير ذلك من مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي.