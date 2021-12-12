"بعد قبوله بالانتخابات الرئاسية".. الجنائية الدولية تنشر تعميم للقبض على سيف الإسلام القذافي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، تعميم ينص على القبض على على سيف الإسلام القذافي والمرشح لانتخابات الرئاسة الليبية.



ودعت الجنائية الدولية، لتعاون دولي، للقبض على القذافي، وفقا لقناة "العربية".



وكان خالد الزايدي، رئيس الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أكد فى وقت سابق، على أنّ موكله أصبح ضمن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسة الليبية، المزمع عقدها فى 24 ديسمبر الجاري، بشكل نهائي، مؤكدا أنه "لا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه".



وقال الزايدي -فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الأحد الماضي-: "حضرنا جلسة الأحد بخصوص الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، ودفعنا بعدة دفوع، ورُفض الاستئناف شكلًا"، موضحا أن “المستأنِف باسم المفوضية لم يقدم الأوراق الكافية التي تفيد صفته القانونية وصلاحية تمثيله للمفوضية وأنه مخول بهذا الاستئناف، وهو ما دفعنا به وقبلته المحكمة”.

وأضاف أن "الحكم الابتدائي تحول الأحد من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام إلى حكم بات ونهائي"، مشددا على أن "الحكم يلزم مفوضية الانتخابات بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فورًا كونه حكمًا واجب النفاد".

