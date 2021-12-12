وزير الصناعة والتجارة البحريني يستقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية

استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين، الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة السيد سعيد حمد الظاهري، والذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة.



وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات خصوصًا في الجانب الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين، مؤكدًا الوزير في ذات السياق على وحدة الأهداف وتقاطع الرؤى الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وعمق وتميز الترابط الذي يصب في مجمله في تسهيل كافة الخطوات المشتركة والتوجهات التي تعزز من علاقات البلدين الشقيقين، منوها في الوقت ذاته على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.



وفي ذات السياق استعرض الزياني، الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في احتضان المشاريع الواعدة المختلفة وخصوصا المشاريع التجارية والمالية، وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة بين القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.