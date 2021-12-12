أمريكا واستراليا يعقدان مباحثات لتعزيز جهود السلام واحتواء أزمة المناخ



التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الخارجية الأسترالية ماريز باين في ليفربول لتعزيز جهود السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم الأحد ـ إن الوزيرين أكدا على أهمية الالتزام بالعمل لمعالجة أزمة المناخ.



وأضاف المتحدث الأمريكي أن بلينكن وباين شددا على الحاجة إلى حلفاء وشركاء متشابهين في التفكير لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها.