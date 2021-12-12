أمريكا واستراليا يعقدان مباحثات لتعزيز جهود السلام واحتواء أزمة المناخ

بوابة الفجر
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 التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الخارجية الأسترالية ماريز باين في ليفربول لتعزيز جهود السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الاخبارية اليوم الأحد ـ إن الوزيرين أكدا على أهمية الالتزام بالعمل لمعالجة أزمة المناخ.

وأضاف المتحدث الأمريكي أن بلينكن وباين شددا على الحاجة إلى حلفاء وشركاء متشابهين في التفكير لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها.

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