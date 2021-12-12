مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليابان للتجارة الخارجية

وقع مجلس التنمية الاقتصادية البحرين مذكرة تفاهم مع منظمة اليابان للتجارة الخارجية في دبي "جيترو دبي"، وستساهم هذه الشراكة الجديدة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين واليابان، وهو ما سيساعد في تسليط الضوء على البحرين كوجهة استثمارية أمام الشركات اليابانية.



وقد جرى توقيع الاتفاقية في حفل استقبال أقيم اليوم الاحد بجناح البحرين في "إكسبو2020 دبي"، وقد تضمن الحفل تقديم عدد من الكلمات وذلك بحضور ممثلي كلا الجانبين.



وفي تصريح لسعادة السيد نوبوهيكو ساساكي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة منظمة اليابان للتجارة الخارجية قال فيه بهذه المناسبة:

"تتميز مملكة البحرين بموقع استراتيجي إلى جانب ما تحظى به من إمكانيات قوية في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات المالية مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات اليابانية، ونحن نتطلع من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى خلق فرص جديدة للشركات اليابانية التي ترغب في إطلاق أو تنمية أعمالها التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".



ومن جانبه قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية:



"تعتبر التشريعات المتقدمة والكلفة التشغيلية التنافسية إلى جانب القوة العاملة الكفؤة من بين أبرز الأسباب التي دعمت استمراريتنا كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين من مختلف الأسواق العالمية".



وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلًا:



"ونحن سعداء بأن تساهم هذه الشراكة في ترسيخ علاقتنا مع اليابان كإحدى الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لنا، كما أننا نسعى إلى تعاون مثمر مع منظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو".



وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة بين مجلس التنمية الاقتصادية البحرين و"جيترو دبي" عددا من جوانب التنسيق ومن ضمنها:



تبادل المعلومات بهدف استقطاب الاستثمارات من كلا البلدين

خلق فرص التعاون بين الشركات في اليابان ومملكة البحرين بهدف تسهيل استقطاب الاستثمارات في مجالات متعددة

تمهيد سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات في اليابان ومملكة البحرين

الترويج للقطاعات الاستراتيجية التي تتميز بوجود منافع متبادلة لمملكة البحرين واليابان



وتعتبر البحرين بوابة مثلى إلى المنطقة وسوق دول مجلس التعاون الخليجية الذي يبلغ حجمه 1.4 تريليون دولار أميركي، حيث تحظى البحرين بكفاءات تقنية متميزة، وقد تم تصنيفها مؤخرًا كوجهة أولى للكفاءات المتقدمة في مجال البرمجة الحاسوبية بقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات وذلك أخذًا بالاعتبار النسبة والتناسب بالمقارنة مع التركيبة السكانية حسب التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).



وتعتبر الاستثمارات المباشرة اليابانية الحالية في البحرين من بين أبرز عشرة استثمارات مباشرة من حيث المخزون والتدفق، كما وتسعى البحرين إلى تعزيز هذا التصنيف من خلال مبادرات من بينها مذكرة التفاهم الموقعة مع "جيترو"، والتي ستساهم في تسهيل إمكانية قيام المزيد من الشركات اليابانية في تأسيس حضور لها في المملكة.



وقد أطلقت البحرين مؤخرًا خطة التعافي الاقتصادي والتي ترتكز على خمس أولويات من ضمنها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات المباشرة وخلق فرص استثمارية في المملكة عبر إطلاق مشاريع استراتيجية تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار أميركي. ويمكنكم الاطلاع على المشاريع الاستثمارية من خلال الموقع الالكتروني www.invest.bh