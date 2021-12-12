"أستون مارتن".. معلومات عن السيارة الفتاكة التي دهست 4 طلاب بمصر

تسببت سيارة " أستون مارتن" في حادث مروع خلال الأيام الماضية، في مدينة الشيخ زايد أدى إلى وفاة اربع اشخاص بسبب سرعتها العالية بينما استطاع قائدها النجاة من الحادث نتيجة عوامل الأمان العالية التي تتمتع بها.



وتطرح سيارات استون مارتن للبيع من خلال وكيلها عز العرب في مصر، حيث تعد من فئة السيارات الفارهة لما تتمتع به من مواصفات عالية خاصة في سرعتها التى تصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 200 كيلومتر / الساعة، وسعرها المرتفع الذي يبدأ من 4.750 مليون جنيه بالاضافة إلى رسوم جمركية ، تتراوح في حدود ٦ ملايين ٢٥٠ ألف جنيه .

وأمر النائب العام بحبس كريم الهواري (المتسبب في الحادث) أربعة ايام، بتهمة حيازة المخدرات وذلك بقصد التعاطي،وتعاطيه المخدرات ومواد مسكرة الأمر الذي تسبب في قيام بالخطأ أثناء قيادته السيارة الخاصة به برعونة في مدينة الشيخ زايد أمام فرع النادي الأهلي وفاة 4 شباب في بداية أعمارهم ولم يتجاوز عمرهم 18 عام.

وكان التحليل الخاص بالمخدرات الذي خضع له نجل رجل الاعمال بمصلحة الطب الشرعي،جاءت نتيجة إيجابية العينة الخاصة به وأثبتت تعاطي المتهم للمواد المخدرة والأخرى المسكرة.

وكان المتهم يقود سيارة فارهة من نوع أستون مارتن الانجليزية طراز Vantage فانتاج كوبيه الرياضية، والتى تعد الأرخص سعرا في عائلة أستون مارتن المتاحة لعملاء السوق المصري في 2021، إذ يبلغ سعرها الرسمي وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي تبدأ من 4 ملايين ونصف.

ويبدأ سعر سيارة استون مارتن 2021- 2022 في مصر من 4 ملايين و750 ألف جنيه، ويختلف السعر باختلاف المواصفات والموديلات

الفئة الأولى- موديل Coupe 2021محرك 4 آلاف سي سي- أوتوماتيك

أستون مارتن الفئة الثانية- أوتوماتيك- موديل VOLANTE 2021- محرك 4 آلاف سي سي

أستون مارتن الفئة الثالثة- أوتوماتيك- موديلAMR 2021 – 5200 سي سي

والسيارة حاصلة على 5 نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية، لاحتوائها على تجهيزات أمان عاليه وهي:

١ - وسائد هوائية وستائر جانبية أمامية وخلفية

٢- برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام فرامل ABS

٣-نظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD

٤-نظام تنبيه عند الانحراف عن المسار

وتعتمد السيارة أستون مارتن فانتاج على سواعد محرك مكون من 8 اسطوانات سعة 4 لترات مزود بشاحن هواء تيربو مزدوج بقوة 503 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ZF من 8 سرعات.وبفضل محركها القوي تتمكن فانتاج المستوحاة من شقيقتها أستون مارتن DB10، الانطلاق من الثبات حتى 100 كيلومتر/ الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 313 كيلومتر/ ساعة.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 10.3 لتر لكل 100 كم، وتقف على جنوط رياضية قياس 20 بوصة، وارتفاع الخلوص الأرضي 127 ملم، وسعة خزان الوقود 73 لترًا تمتاز السيارة في جيلها الحالي بهيكل رياضي أكثر شراسة يبرز من خلال شبك التهوية والخطوط الجانبية الانسيابية وغطاء المحرك والمصابيح الأمامية بتصميها العصري الجديد ومن الخلف تمتاز فانتاج بمصابيح LED حادة تتداخل مع باب حيز الأمتعة وصادم رياضي أسفل مشتت الهواء ومخرجين "شكمان" للعادم.

أما المقصورة فتزخر بالعديد من لمسات الفخامة، في مقدمتها المقاعد الجلدية بتصميمها الرياضي، وصف أزرار التحكم بالكونسول الوسطي والتي تضم أزرار التحكم بالتكييف ووضعيات القيادة المختلفة والتدفئة والنوافذ وغيرها.

تمتلك السيارة ثنائية الأبواب خماسية المقاعد باقة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان، يأتي في مقدمها وسائد هوائية وستائر جانبية أمامية وخلفية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية.

تقدر الرسوم الجمركية المستحقة على سياره استون مارتن موديل ٢٠٢١،نحو ٦ ملايين ٢٥٠ الف جنيه علما بأن السياره استون مارتن ٨ سلندر والسعه اللتريه بها ٤٨٠٠ سي سي.