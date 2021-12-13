"أمطار وشبورة".. تعرف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الغربية.

وأضافت الهيئة أنه “يوجد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2: 5 درجات، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5: 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء”.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 22 - 13، السواحل الشمالية 21 -14، شمال الصعيد 27- 16، شمال الصعيد 30 - 13.